Berna Laçin dolardaki artışın hayata yansımalarını gösterdi

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Türkiye yaklaşık bir aydır yoğun bir ekonomik saldırı altında… Dolarda yaşanan ani yükselmeler ekonomik anlamda ülkemizi ve insanlarımızı zorlarken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından dövizdeki bu dalgalanma hakkında paylaşımlarda bulunuyor. Bu tarz paylaşım yapanlardan biri de oyuncu Berna Laçin oldu. Laçin doların korkutucu yükselişiyle ilgili fikirlerini paylaşırken bir yandan da hızlı artışın günlük hayata yansımalarına değindi. İşte Berna Laçin’in dolarla ilgili o tweetleri:



