Berna Laçin: Dolaşmam lazım diyenlere, evde kal dedirtmişler

Oyuncu Berna Laçin, bir telefon operatörünün başlattığı ünlü isimlerin seslerinden yapılan 'evinde kal' çağrıları hakkında dikkat çeken bir tespitte bulundu.

Sosyal medyada bir anda gündem maddesi haline gelen ünlü isimlerin sesinden yapılan ‘evinde kal’ çağrısına oyuncu Berna Laçin’den ilginç bir tepki geldi.

Bugün yakınlarıyla görüşme yapmak için telefona sarılanlar Murat Boz ya da Hülya Avşar’ın sesiyle karşılaştı. Kendilerine evde kal şeklinde telkinde bulunan ünlü isimlerin sesini duyan kimi telefon kullanıcıları bundan memnun kalırken kimileri de bu mesajların gereksiz olduğunu iddia etti.

Bu paylaşımlara tepki gösterenlerden biri de oyuncu Berna Laçin oldu. Ancak Laçin konuya son derece farklı bir açıdan baktı ve bu mesajları seslendirmek için tercih edilen Murat Boz ve Hülya Avşar isimlerine gönderme yaparak kısa bir süre önce sokaktan yaptıkları paylaşımları hatırlattı ve şunları söyledi:

“Bu telefonda karşımıza çıkan ünlüler ilginç seçimler olmuş , ne kadar “aaa evde kalamam açık havada yürüyüş yapmam, güzel havada dolaşmam lazım” diye video çeken varsa “evde kal” dedirtmişler galiba, yahu hiç bakmadınız mı seçerken! Herkes evde zaten bir onlar dışarıda”