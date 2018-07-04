Berna Laçin, hakkında soruşturma başlatıldı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, oyuncu Berna Laçin'in 3 Temmuz’da halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığı belirtilerek, “Bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. Maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen şahıs hakkında ‘halkın dini değerlerini aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

BERNA LAÇİN HANGİ PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Oyuncu Berna Laçin, ünlü isimlerin idam çağrıları sonrasında attığı şu tweetle dikkatleri üzerine çekmiş ve sözleri üzerinden bir linç girişimi başlatılmıştı. İşte Laçin’in yaptığı o paylaşım: