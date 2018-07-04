Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Berna Laçin, hakkında soruşturma başlatıldı
Berna Laçin, hakkında soruşturma başlatıldı
Oyuncu Berna Laçin, tecavüz olaylarında çözümün idam olmadığını söylerken sosyal medya hesabından verdiği örnek üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Sevgim Begüm YAVUZ
Magazin 4 Temmuz 2018 - 10:05

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, oyuncu Berna Laçin'in 3 Temmuz’da halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığı belirtilerek, “Bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. Maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen şahıs hakkında ‘halkın dini değerlerini aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

BERNA LAÇİN HANGİ PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Oyuncu Berna Laçin, ünlü isimlerin idam çağrıları sonrasında attığı şu tweetle dikkatleri üzerine çekmiş ve sözleri üzerinden bir linç girişimi başlatılmıştı. İşte Laçin’in yaptığı o paylaşım:

berna-ic
İLGİLİ HABERBerna'nın Medine örneği başını ağrıttı!
Son güncelleme: 10:45 - 04.07.2018
Etiketler