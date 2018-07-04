Hakkında soruşturma başlatıldı! Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında ve nereli?

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Berna Laçin insanları sağduyulu olmaya davet ederken sosyal medya hesabından verdiği örnekle bir anda tepkileri üzerine çekti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, oyuncu Berna Laçin’in 3 Temmuz'da halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığı belirtilerek soruşturma başlattı. İşte Berna Laçin’in attığı tweet ve merak esileneler..

İDAM ÇÖZÜM OLSAYDI…

Oyuncu Berna Laçin, ünlü isimlerin idam çağrıları sonrasında attığı şu tweetle dikkatleri üzerine çekmiş ve sözleri üzerinden bir linç girişimi başlatılmıştı. İşte Laçin'in yaptığı o paylaşım:



BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka’da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazanınca ailecek İstanbul’a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu’nda ”Şafak Yıldızları” oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.