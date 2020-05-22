Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Berna Laçin kızını ikna edemedi!
Berna Laçin kızını ikna edemedi!
Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte çıktığı izin gününde bir paylaşımda bulundu. Buraya düştüğü notla kızının kurallara uyduğunu gösterdi.
Magazin 22 Mayıs 2020 - 15:07

Ev karantinası günlerinde sosyal medya hesabından gündeme dair değerlendirmelerde bulunan ve zaman zaman da günlerini nasıl geçirdiğini gösteren paylaşımlarda bulunan Berna Laçin, 20 yaş altı izin gününde kızıyla birlikte sokağa çıktı.

Havanın kötü olmasına aldırmadan izin gününü değerlendiren anne kız çektikleri selfieyi paylaşmayı da ihmal etmedi.

Laçin kızıyla çekildiği kareyi:

“20 yaş altı izin günümüz. Ben de kendime pay çıkarayım dedim cümle içinde… “Kızım fotoğraf çekilirken çıkar şu maskeyi “ dedim , “kural kuraldır” dedi. Asker torunu, genetik koduna işlemiş yapacak bir şey yok” notuyla paylaştı.

Etiketler