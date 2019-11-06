Berna Laçin mesajını Keanu Reeves üzerinden verdi

Keanu Reeves, yıllar sonra ilk kez kırmızı halıda sevgilisiyle görüntülendi. Daha önce Sandra Bullock, Jennifer Syme, Charlize Theron gibi isimlerle sevgili olan Reeves, şimdi de 46 yaşındaki Alexandra Grant ile görüntülendi. Ancak başarılı oyuncunun bu hareketi çok şaşırtıcı yorumlar aldı. Onu çok genç bir modelle göremediği için alay konusu yapanlar olduğu kadar sevgilisinin kendisine benzediğine dair çok sayıda ilginç paylaşım yapıldı. Keanu Reeves hakkındaki haberi ve yapılan yorumları okuyan Berna Laçin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla buna tepki gösterdi. İşte Laçin’in o paylaşımı: