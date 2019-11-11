Berna Laçin: Ne tür bir yokluk içindesiniz acaba?

Berna Laçin: Ne tür bir yokluk içindesiniz acaba?

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, sunum yaptığı bir komisyonda kullandığı “bazı dondurma reklamlarında genel ahlak sınırlarını aşan sorunlar bulunuyor” yönündeki ifadelerinin ardından sosyal medyada günün konusu haline geldi.

YASAKLAR ÜZERİNE…

Sosyal medya kullanıcıları bu çıkışın ardından dondurma reklamlarına yasak geleceğini yazıp çizerken pek çok ünlü isim de bu konuya kayıtsız kalmadı ve çeşitli paylaşımlarda bulundu. Duruma tepki gösterenlerden biri de siyasi konularda yorumlarını esirgemeyen oyuncu Berna Laçin oldu. Laçin Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili yapılmış bir haberi paylaştıktan sonra muhtemel yasak hareketine tepki olarak; “Ne tür bir yokluk içindesiniz acaba?” ifadelerini kullandı.