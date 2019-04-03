Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

Çarşı ve pazarda uzun süredir devam eden yüksek fiyatlar ekonomik anlamda da hesapların tutmamasına neden oldu. Resmi ağızlar tarafından yapılan açıklamalar her ne kadar ekonominin daha da iyiye gideceği yönünde açıklamalar yapsalar da mart ayı enflasyon rakamları beklenenin üzerinde geldi. Artışın çarşı ve pazardaki yansımasını ise oyuncu Berna Laçin twitter hesabından attığı tweet ile gösterdi. Çıktığı pazar alışveriş sonrasında hesabından “Şimdi Göksu'daki manavla konuşuyorum da kimse kilo ile almıyormuş artık 2 biber 3 salatalık diye tane ile… Bu arada dolmalık biberin de kilosu 20 TL, sorunca ‘yarım kilo 10 lira’ dedi.” satırlarını paylaşan Laçin böylelikle sokağın da nabzını tuttu.