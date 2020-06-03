Berna Laçin: Protesto fotoğraflarında corona görüyorum

Amerika’yı kısa sürede etkisi altına alan ve pek çok eyalette birden gerçekleşen eylemler yüzünden haber bültenleri yüzlerce ve binlerce insanın kavga ve tepki görüntülerini paylaşıyor.

Kısa sürede binlerce insanın ölümüne yol açan corona virüsü salgınına denk gelen eylemler, salgının önlenebilmesi adına uygulanması gereken önlemlerin de hiçe sayılmasına neden oldu.

Yüzlerinde maskeleri olmayan yüzlerce insanın sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sokakları birbirine kattığı görüntülere tanıklık eden Berna Laçin de yaptığı paylaşımla corona virüsü salgını çerçevesinde bir değerlendirmede bulundu.

Corona virüsü salgınının önüne geçmek adına uyulması gereken kuralların hiçe sayıldığı eylemleri takip eden Laçin şunları yazdı:

“Corona beni bencilleştirdi galiba, dünyadaki sokaklara dökülmüş yüzbinlerce insanın protesto fotoğraflarına bakarken, şu an salgının hızının nasıl arttığını düşünmeden edemiyorum… Kalabalık her fotoğrafta yayılan Corona görüyorum. Bu durumdan en kârlı covid çakacak yine…”