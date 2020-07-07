Berna Laçin savcılık kararını değerlendirdi

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini ve gazeteci Nevşin Mengü ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Avukat FEyza Altun'u hedef alan çirkin paylaşım ve sonrasında çıkan savcılık kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bundan iki ay önce Kadir G. adlı bir Twitter kullanıcısı ‘elmeru_baba' adıyla “herkes yazmış darbeye yeltenirlerse, Nevşin benim, berna benim, feyza altun benim. Cananı ben almam aklınızdan bile geçirmeyin şimdiden söyliiim.” paylaşımını yapmıştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım hakkında oyuncu Berna Laçin de savcılığa şikayette bulunmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımı yapan Kadir G., hakkında “sesli ve yazılı görüntülü bir ileti ile hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, paylaşımı yapan Kadir G., hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

BERNA LAÇİN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Verilen bu takipsizlik kararının ardından bir paylaşımda bulunan Berna Laçin, verilen kararı eleştirdi ve tepkisini şu sözlerle gösterdi:

“Sevgili doktorcum sonra bana “nedir bu iç kulak basıncı, nasıl bir baskı altında yaşıyor olabilirsiniz ki menier bu kadar ağır seyrediyor” demeyin! Bu ülkede nefes almak bile zordur eğer kadınsan ! Unutma ! Babandan korkmuyorlarsa, her saldırı “Babacan”dır kadınlara!”