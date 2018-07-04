Berna Laçin soruşturma kararıyla ilgili konuştu

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Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama” suçundan soruşturma başlatılan Berna Laçin BirGün’e konuştu. Kendisine henüz bir haber gelmediğini söyleyen Laçin, şarkıcı Alişan’ın attığı tweet sonrası halkın galeyana geldiğini söylerken sonrasında Alişan’ın hesabında bu paylaşımı göremediğini de belirtti. Laçin, Twitter hesabından idam tartışmalarına değinerek “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı” ifadelerini paylaşmış, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu paylaşım hakkında soruşturma başlatılmıştı.

“TEBLİGAT ELİME ULAŞTIĞINDA GEREĞİNİ YAPARIM”

Eline henüz tebligat ulaşmadığını belirten Laçin, “Yani bana herhangi bir şey gelmedi şu an. Ben tabii ki daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için bilmiyorum nasıl işliyor, mektupla mı yollarlar, telefon mu açarlar. Dolayısıyla bilmediğim bir şey. Geldiği zaman elbette ki giderim. Soruştursunlar, buyursunlar. Onlara da hedef gösteren bazı hesaplardan gelmiştir zaten” dedi. Kendisinin idama destek olması için tehditler aldığını söyleyen Laçin, “İşte onu yapmayınca da şikayette bulunmuşlar. Onlar da çok şikayet gelince görevlerini yapıyordur nedir bu diye soruşturmak üzerinden normal bir şey yani. Ama elbette ki bir şey çıkmayacak yani. Çünkü konunun ne dinle alakası var ne İslamiyet ile alakası var. Uzaktan yakından yok,” ifadelerini kullandı.

Laçin açıklamalarına şöyle devam etti:

“Alişan'ın olayı algılaması peygamberin yattığı toprağa hakaret tadında oldu ve ben bunu anlayamadım. Sonrasında bunun hesabını soracağım. Halkı galeyana getirmek budur. Benim sabah yazdığım şeye akşama kadar bir kişiden tepki gelmemiş. Sonra birden birileri ‘vay bak bu hakaret ediyor’ falan diye büyütüyor. Bizim insanımızın da biliyorsunuz okumadan karar verme huyu vardır. “Aa demek ki hakaret etmiş” diyorlar ama nerede hakaret olduğunu bile bilmiyorlar. Linç linç diye hashtaglar açıp bir kampanya başlatılıyor. Alişan da tetikçilik yapıyor neden yapıyor onu da bilmiyorum. Çünkü orada Arapları kutsal sayma diye bir mantık var sanırım. Ama ben Arapları kutsal saymıyorum. Her insanın kendinden mesul olduğunu düşünüyorum. Bir şehrin kutsalı ayrı bir şeydir. Orada yaşayan insanların suçları ayrı bir şeydir. Konunun dinle hiç alakası yok yani.”

“SEYAHAT PLANIM VARDI”

“Ben idama karşıyım. İdama karşı olmak da dine hakaret olarak görülüyormuş konu bu. İdamı desteklemiyorum. Bu bir suçsa eğer idamı desteklememek diye bir suç varsa bizim hukukumuzda onu bilmiyorum ben. Ben çok rahatım. Çayımı içiyorum şu an. Sadece tek sorunum bir seyahate çıkacaktım. Ama şimdi çıksam “kaçtı” denir orada arada kaldım. O yüzden bekliyorum nedir buyurulsun soruşturulsun hani her şey ortaya çıksın. Biz de programımıza bakalım.”

“DİNİ SİYASETE ALET ETMEM”

Dinle ilgili fikir beyan ettiği herhangi bir yazısının olmadığını söyleyen Berna Laçin, “Bu benim hiç girmediğim bir toptur. Çünkü inancın kişi ile kendisi arasında olduğunu düşünüyorum. O yüzden de dini hiçbir zaman siyasete alet etmem. Siyasetle ayrı olmasını gerektiğini düşünüyorum” dedi.