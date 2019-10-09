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Berna Laçin’den 1 Milyon lira kazanan Arda’ya…
Berna Laçin’den 1 Milyon lira kazanan Arda’ya…
Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabı üzerinden 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmada 1 Milyon lira kazanan Arda Ayten hakkında paylaşımda bulundu.
Magazin 9 Ekim 2019 - 09:49

Yarışmada 1 Milyon liralık soruyu açtırarak dikkatleri üzerine çeken Arda Ayten, İstiklal Marşı’yla ilgili final sorusunu bilerek 1 milyon lira kazanmıştı. Kazandığı bu başarıdan sonra Türkiye’de gündem olan Arda Ayten hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Özellikle sosyal medyada günün konusu haline gelen ve hakkında çok sayıda paylaşım yapılan Arda’yla ilgili bir tweet de Berna Laçin’den geldi.

“EFSANEYMİŞ”

Laçin, yarışmanın ertesi günü izlediği Arda Ayten’le ilgili olarak twitter hesabından şu satırları paylaştı:

“Offf yarışmada 1 milyon kazanan genci izledim de, efsaneymiş. Yeni nesilde 10 kıtayı ezbere okuyabilen olduğunu görmek bile güzeldi. Demek ki neymiş İstiklal Marşı ve kitap okumak her zaman kazandırırmış. Helal olsun, afiyetle yesin. Bir de vergi kesilmese iyiymiş!”

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