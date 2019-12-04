Berna Laçin’den Can Yaman’ın sözlerine esprili tepki

Oyuncu Can Yaman'ın İspanya'daki bir televizyon kanalında sarf ettiği yakışıksız lafların yarattığı etki sürerken Yaman'ın sözlerine bir tepki de Berna Laçin'den geldi.

‘Erkenci Kuş’ dizisiyle kazandığı şöhreti yaptığı açıklamalarla gün be gün harcayan Can Yaman, çok tepki çeken ‘libido’ açıklamasından sonra dün de İspanya’da katıldığı bir televizyon programında söylediği yakışıksız laflarla gündeme geldi.

Kendisine canlı yayında: “Bu dünyadan olduğunuzu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısınız?” şeklinde bir soru yöneltilen Yaman: “Arka odaya geçelim kanıtlayayım” yanıtını verince olanlar oldu. Henüz ‘libido’ açıklaması ve gelen tepkiler tazeliğini korurken Yaman bu defa da uluslararası bir pot kırmış oldu. Menajeri bunun bir espri olduğunu söylerken Yaman’a tepkiler gelmeye devam etti.

BERNA LAÇİN’DEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Can Yaman’ın yurt dışında yaptığı bu yakışıksız açıklamayı Twitter hesabına taşıyan Laçin, oyuncunun yaptığı açıklama üzerine şu sözleri yazdı:

“Şimdi İspanyol kadına çevirseler o da “buyrun geçelim” dese, sonra da “bu muymuş! Gerçekten dünyalı” diye geri dönse, ah o surat nasıl olurdu abaca”