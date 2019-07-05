Berna Laçin’den dikkat çeken nargile paylaşımı

Sadece magazin gündemini değil aynı zamanda siyasi gündemi de yakından takip eden Berna Laçin, twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem belirlemeyi başaran isimlerden… Gündeme dair dikkatini çeken ya da kendisini rahatsız eden konularda paylaşım yapmaktan geri durmayan Laçin, bu defa son zamanlarda çevremizde görmeye başladığımız nargile kafeler üzerinden bir tartışma başlattı. Başarılı oyuncu twitter hesabından; “Şu Nargile olayından nefret ediyorum. Oh söyledim, lince razıyım, elimde değil” satırlarını yazdı ve bir tartışmayı başlattı.

TAKİPÇİLERİ DE DURUMDAN HOŞNUT DEĞİL

Her ne kadar Berna Laçin ‘lince razıyım’ ifadesini kullanmış olsa da takipçileri kendisiyle aynı fikirde olduğunu beyan ederken bir dönem ‘Sağlık Bakanlığı’nın nargile hortumu üzerinden sigaranın zararlarını anlattığı videoyu bile hatırlattı. Nargile kafelerin böylesine çok sayıda ve denetimsiz bir şekilde açılmasına isyan etti.