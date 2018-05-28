Berna Laçin’den polise çağrı

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Doğruluğuna inandığı konularda geri adım atmayan ve sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Berna Laçin, kimi zaman da bu hesabından sosyal konulardaki duyarlılığını gösteren paylaşımlar yapıyor. Bağdat caddesinde müzik yaparak dilendirilen bir anaokulu çocuğunu gören Laçin, yüreğini parçalayan bu görüntü karşısında polisi göreve çağırarak şunları yazdı: “Bağdat caddesinde anaokul çağındaki çocuklar tek başına gece yarısında dilendiriliyor, polis neden müdahale etmiyor! Adım başı 3-5 yaş çocuklar tek başına, yağmur altında yalın ayakla…”