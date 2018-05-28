Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Berna Laçin’den polise çağrı
Berna Laçin’den polise çağrı
Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla polise çağrıda bulundu.
Magazin 28 Mayıs 2018 - 09:30

Doğruluğuna inandığı konularda geri adım atmayan ve sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Berna Laçin, kimi zaman da bu hesabından sosyal konulardaki duyarlılığını gösteren paylaşımlar yapıyor. Bağdat caddesinde müzik yaparak dilendirilen bir anaokulu çocuğunu gören Laçin, yüreğini parçalayan bu görüntü karşısında polisi göreve çağırarak şunları yazdı: “Bağdat caddesinde anaokul çağındaki çocuklar tek başına gece yarısında dilendiriliyor, polis neden müdahale etmiyor! Adım başı 3-5 yaş çocuklar tek başına, yağmur altında yalın ayakla…”

berna-lacin-ic
İLGİLİ HABERBerna Laçin: Çocuklarınız Türkiye'den gitmesin istiyorsanız...
Etiketler