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Berna Laçin’den uzaktan eğitim tepkisi
Berna Laçin’den uzaktan eğitim tepkisi
Oyuncu Berna Laçin, uzaktan eğitim için açılan kanallarda izletilen boğaz kesme sahnelerinin ardından sosyal medya hesabından tepki dolu bir paylaşıma imza attı.
Magazin 24 Mart 2020 - 13:51

Corona virüsü salgını nedeniyle okulların tatil olmasının ardından öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimi başlatmış ve dün de ilk dersler gerçekleşmişti.

Ancak dün ekranlara yansıyan bazı görüntüler pek çok velinin tepkisini çekti. Menderes’in idam görüntülerinin şokunu atlatamadan bir başka içerikte boğaz kesme sahnesine yer verildi.

Minik çocuklar için son derece ağır olan bu görüntüler hakkında hemen herkes tepkisini sert bir şekilde gösterdi. Berna Laçin de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu görüntüler hakkında ağır ifadeler kullandı ve haklı bir soru sordu.