Berna Laçin’e ‘bir de okutun’ diyen doktor

Her ne kadar uzun bir süredir ekranlarda olmasa da yer aldığı tiyatro projeleri ile seyircisiyle buluşan Berna Laçin aynı zamanda görüşlerini açıkça söylediği için zaman zaman yolu mahkemeye düşen bir isim… İnandığı doğruları söylemekten geri adım atmadığı için sosyal medyada da beğeni kazanan ve dikkat çekici konulara parmak basan Laçin’in son paylaşımı doktorlar hakkında oldu. Ayağındaki bir sıkıntı nedeniyle bir süredir doktor doktor gezdiğini yazan Laçin, iki ayrı doktorun kendisine ‘bir de okutun’ dediğini söyledi. İşte Laçin’in o paylaşımı: