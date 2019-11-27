Berna Tan: “Yetim kızımın hakkını yedi”

‘Kına’ isimli şarkıyla çıkış yakalayan şarkıcı Berna Tan, Seyhan Müzik'e dava açtığını açıkladı. ‘Felaket tellalı’ olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay, kendi sitesinde “Emek Hırsızlığı” başlığıyla bir yazı kaleme alarak yaşanan bu olayı açıkladı. Akay, “2016 yılında trafik kazasında eşini kaybeden Berna Tan, kendini kızına adadı ve kızı ile çok zor günler geçirdi. Bu arada sahneye çıkarak para kazanan Tan, emek hırsızlığı ile karşı karşıya kaldı” açıklamasını yaptı.

“YETİM KIZIMIN HAKKINI YEDİ”



Berna Tan ise, “Ben bu 92 milyon tıklanmadan hiç para almadım. 80 bin TL harcadım. Bülent Seyhan benim yetim kızımın hakkını yedi. Bana sıfır aracımı sattırdılar sonra üzerine kredi çekip parayı 80 bin liraya tamamladım. Hem benim hakkımı yediler, hem de yetim hakkı. Onlara hakkımı helal etmiyorum. Şarkım patladıktan sonra aramadılar, sormadılar. Üstelik konserlerim olmasın diye önümü kestiler. Ayrıca ‘Kına'nın sıfır şarkı olduğunu söyleyip beni kandırdılar ve daha fazla para aldılar. Şarkı daha önce okunmuş ama ben de patladı. Şimdi Seyhan Müzik'e dava açtım ve hakkımı alacağım” ifadelerini kullandı.

