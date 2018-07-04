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Berna’nın Medine örneği başını ağrıttı!
Berna’nın Medine örneği başını ağrıttı!
Oyuncu Berna Laçin, tecavüz olaylarında çözümün idam olmadığını söylerken verdiği örnek üzerinden linç edilmeye çalışıldı.
Magazin 4 Temmuz 2018 - 09:26

Çocuklara yönelik tecavüz ve ölüm haberlerinin artmasının ardından sosyal medya hesaplarından idam isteyen ünlülerin sayısında patlama yaşandı. Yaşanan bu dramı çözmenin tek yolu olarak idamı gören ve devlet büyüklerinden şiddetli bir şekilde idamı isteyen ünlülerin aksine bu konuda farklı düşünen isimler de var. Bunlardan biri de oyuncu Berna Laçin…

İDAM ÇÖZÜM OLSAYDI…

İdam isteyen ünlülerin çığ gibi çoğaldığını gören Berna Laçin insanları sağduyulu olmaya davet ederken sosyal medya hesabından verdiği örnekle bir anda tepkileri üzerine çekti. “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı” örneğinin ardından adeta linç edilen Laçin olayın çarpıtıldığını söylerken konunun özüne inip çözüm aramak yerine, yerlere takılarak konuyu değiştirmeye çalışan insanları sakin olmaya çağırdı. İşte Laçin’in konuyla ilgili yaptığı o paylaşımlar:

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