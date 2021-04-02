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Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi

Berrak Tüzünataç, Marie Claire dergisine yaptığı açıklamada "Fazlaca başarısız ilişki teşebbüsüm oldu" dedi. Ancak son sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nu ayrı bir yere koyarak ilişkisinin çok iyi gittiğini belirtti.

Güncellenme: 08:38, 02/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi

Oyuncu Berrak Tüzünataç, Marie Claire dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı.

Tüzünataç, ‘Berrocks Creative Departments’ adında bir şirket kurduğunu söyledi. Kısa bir süre önce meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu’yla aşk yaşamaya başlayan oyuncu, “Bu aralar aşk hayatım çok iyi. Çıkan haberler doğru. Bunun saklanacak bir yanı kalmadı ve keyfimiz yerinde” dedi.

Tüzünataç, “Hiç anne olmayı düşündünüz mü?”sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Kendi kendime oturup ‘Bir çocuk yapmalıyım’ gibi düşünmedim. Bende öyle bir güdü yok. Hiçbir kişinin kendiyle ilgili meselelerini hâlletmeden ürememesi gerektiğine inanıyorum. Bir gün kendimle ilgili öyle hissedersem, öyle bir partnerim de olursa gibi bir durum söz konusu…”

Oyuncu ayrıca kendiyle ilgili “Fazlaca başarısız ilişki teşebbüsüm olduğu doğru” itirafında bulundu.

Berrak Tüzünataç, Uraz Kaygılaroğlu’ndan önce Birkan Sokullu, Berk Suyabatmaz, Ali Yörenç gibi isimlerle birlikte olmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:08:36,