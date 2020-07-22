Berrak Tüzünataç: Bu sistem güzel olana saldıranı kolluyor

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşarken 5 gün önce ortadan kaybolan Pınar Gültekin'in dün sabaha karşı ormanlık alanda bir varilin içerisinde yakılmış bedeni üzerine beton dökülmüş olarak bulunmuştu.

Bu vahşi cinayetin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya bunu kınayan çok sayıda paylaşımla dolup taşarken bazı isimler de tepkilerini çok daha çarpıcı satırlarla vermeyi tercih etti.

Bir süredir arkadaşlarıyla birlikte tatilde olan Berrak Tüzünataç da aldığı bu kadın cinayeti haberi sonrasında tepkisini Instagram hesabının hikaye bölümünden bozdu ve bu cinayetlerle ilgili olarak çarpıcı bir tespitte bulundu:

“Çok üzgünüm, artık katledilen kadınlar hakkında daha önce kurmadğım bir cümlem kalmamış gibi hissediyorum. Her yeri olayla umudumu kaybediyorum. Sadece boğazım düğümleniyor, kalbim sıkışıyor ve öfke doluyorum. Bunu kadınlara reva gören, korumayan sisteme, sürekli büyüyen bir öfke… Hiçbir eksiğin yoktu Pınar! Çok güzelsin ve bu sistem güzel olana saldıranı kolluyor”