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Berrak Tüzünataç, büyük şok yaşadı
Berrak Tüzünataç, büyük şok yaşadı
33 yaşındaki güzel oyuncu Berrak Tüzünataç'ın 1 seneden fazladır burs gönderdiği kişi, son burs parasını aldıktan sonra oyuncuya teşekkür etmek yerine onu sosyal medyadan engelledi.
Magazin 8 Ağustos 2018 - 16:33

Fi dizisindeki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiren güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, burs yardımında bulunduğu öğrencinin tutumuyla hayatının şokunu yaşadı. Öğrenci, Tüzünataç’tan son parayı aldıktan sonra teşekkür etmek yerine sosyal medyada engelledi.

“SON BURSUNU ALIP BENİ BLOKLAMIŞ”

Güzel oyuncu, yaşadığı ilginç olayı sosyal medya hesabından “Bir seneden fazladır eğitimi için burs verdiğim kisi, son bursunu alıp beni blok’lamış (engellemiş). Gerçekten bu aralar insanlar ve kendi hakkımda hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım. Umarım” diyerek takipçileriyle paylaştı.
berrak-tuzunatac
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Son güncelleme: 19:18 - 08.08.2018
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