Berrak Tüzünataç Eylül ayını çimlerde karşıladı

Oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kış ayının başlangıcı sayılan Eylül ayını çimlerde yatarken görüldüğü bir kare ile karşıladı. Tüzünataç'ın bu fotoğrafını yakın arkadaşı Melikşah Altuntaş çekti.

Bir süredir kariyerinden çok yaşadığı aşklarla gündeme gelen oyuncu Berrak Tüzünataç, geçiğimiz günlerde ünlü senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç ile şezlongta samimi şekilde yakalanmıştı.

Berrak Tüzünataç gündeme bomba gibi düşen şezlong görüntülerinden sonra sosyal medya hesabından aşk iddialarını doğrular türden paylaşımda bulundu.

Hakkında çıkan aşk haberlerini doğrulayan ve keyfi de son derece yerinde olan oyuncu Instagram hesabından son olarak çimlerin üzerinde uzanmışken görüldüğü bir kare paylaştı ve içinde bulunduğumuz Eylül ayını böyle karşıladığını söyledi.