Berrak Tüzünataç: Göğüslerimde estetik var

Oyuncu Berrak Tüzünataç, bir YouTube programına konuk oldu. Tüzünataç, hakkında merak edilenlere samimi bir şekilde cevap verdi.

Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz ile yaşadığı ilişki ile magazin gündeminde kendisine yer bulan oyuncu Berrak Tüzünataç, katıldığı bir YouTube programında ilginç açıklamalarda bulundu.

Kendisiyle ilgili merak edilenleri büyük bir gönül rahatlığıyla açıklayan Tüzünataç’ın verdiği ilginç yanıtlar şöyle oldu:

*Kendime güzellik odaklı davranmayı yediremiyorum. İçten dışa daha odaklı durumdayım.

*Kusursuz giyinen kadınlardan olmak istemiyorum.

*Uzun boylu bir kadınım, kilo bana hiç yakışmıyor. Daha kıvrımlı kadınlarda güzel duruyor.

*Saçlarımı hiç boyatmadım. Annem çok doğaldır. Bana sürekli ‘saçına dokunma, kaşına dokunma' derdi.

*Yüzümde hiç estetiğim yok, ama göğüslerimde var.