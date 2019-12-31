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Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Berk Suyabatmaz’dan aşkın ilk pozu
Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Berk Suyabatmaz’dan aşkın ilk pozu
Burcu Esmersoy ile boşandıktan sonra oyuncu Berrak Tüzünataç ile sevgili olan Berk Suyabatmaz'dan ilk aşk pozu... Çift yeni yıl için Amerika'ya gitti.
Magazin 31 Aralık 2019 - 13:32

İşadamı Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy ile eylül ayında boşandıktan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç ile sevgili oldu. 2 buçuk aydır birlikte olan çift, tatil için Amerika’ya gitti.

Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz

Suyabatmaz ve Tüzünataç, aşklarının ilk resmi fotoğrafını ise uçakta paylaştı. Yolculuk esnasında uçakta çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Berrak Tüzünataç, böylece aşklarını resmileştirmiş oldu. Berrak Tüzünataç’ın Berk Suyabatmaz’ın eline 2020 yazması ise dikkat çekti.

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