Berrak Tüzünataç Instagram’da sanat için soyundu

Berrak Tüzünataç, Instagram’daki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz haftalarda üstsüz poz veren ünlü oyuncu, vücuduna “bla bla bla” ifadelerini yazmıştı. Bu sefer ise tamamen soyunarak aynı ifadeleri vücudunda sergiledi.

“SANAT ÇALIŞMASI İÇİN”

Tüzünataç, daha önceki paylaşımında; “Farklı yaratıcılık ve sanat dallarına odaklanan üç kadın sanatçı olarak; bizim için çok önemli olan bir şeyi ifade etmek için işbirliği yaptık. Yani, her birimiz en iyi oldukları şeyi yaptık. Bu, herhangi bir marka veya dergi tarafından sipariş edilen bir ‘iş' değil. Bizim için gerçekten önemli olan şeyleri yaratmak ve anlatmak için tüm potansiyelimizi kullanıyoruz. Bizi izlemeye devam edin” açıklamasında bulunmuştu.

BLA BLA BLA NE ANLAMA GELİYOR?

Bla bla ifadesi İngilizce argoda “boş konuşmak” anlamında kullanılıyor.