Berrak Tüzünataç, Kilyos sahilini temizledi

2-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen “Sahil Temizleme” etkinliklerinin İstanbul ayağı Kilyos sahilinde gerçekleşti. Sarıyer Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte iklim aktivistleri, öğrenciler ve oyuncu Berrak Tüzünataç sahildeki çöpleri topladı.

2019 iyi niyet elçisi oyuncu Berrak Tüzünataç'da İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i ve eylemlerini hatırlatarak, “Greta Thunberg konuşma yaptı, bütün gazetelerde yazıldı, bütün haberlerde çıktı, hepimiz farkındayız. Büyük çoğunluğun duyduğu bir olay bu. Fakat hala biz plastik kullanıyoruz, insanlar bunu doğaya atma hakkını kendinde görüyor. Bu benim için çok üzücü. İnsanların hem kendi nesline, hem gelecek nesillere, kendi içinde yaşadığı gezegene vicdanının olmadığını düşündürüyor. Bunun sorumluluğunu taşımamız gerekiyor artık. Mümkünse bu vicdanı oluşturmak adına buradayım” ifadelerini kullandı.

