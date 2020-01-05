Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde, Gülce Akar karakterini canlandıran Berrak Tüzünataç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Berrak Tüzünataç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler...

Berrak Tüzünataç, 1984 doğumludur. Bir dönemin en popüler dizilerinden biri olan Elveda Rumeli’de hayat verdiği Vahide karakteri ile hafızalara kazınan Berrak Tüzünataç hakkında merak edilenler haberimizde… Berrak Tüzünataç nereli ve kaç yaşında?

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 yılında Bursa Yalova’da dünyaya gelmiştir. Yalova'nın en eski ve köklü ailelerinden birisine mensup olan Berrak Tüzünataç'ın dedesinin babası Sefa Tüzünataç 1942 ve 1950 yılları arasında Yalova Belediye Başkanlığı yapmıştır. Yalova'da bulunan, 1982 yılında yapılan ve hala aktif olan Safa Yılmaz Tüzünataç Çocuk Kütüphanesi Sefa Tüzünataç tarafından yaptırılmıştır. Babası da dedesinin ismini taşıyan Sefa Tüzünataç'tır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

2005 yılında “Organize İşler” adlı sinema filmi ile profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan Berrak Tüzünataç, 2010 yılında ise Prag Film Okulu'nda oyunculuk ve yönetmenlik üzerine eğitim aldı.

Organize İşler, Beyza’nın Kadınları, Affedilmeyen, Ödünç Hayat, Elveda Rumeli, Kıskanmak, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Ezel, Ejder Kapanı, Son, Bir Avuç Deniz, Çanakkale Yolun Sonu, Muhteşem Yüzyıl, Filinta, Fi ve Çi gibi yapımlarda rol alan Berrak Tüzünataç, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Gülce karakterine hayat vermektedir. Berrak Tüzünataç, 1.74 metre boyunda, 56 kilo ve Akrep burcudur.

Berrak Tüzünataç’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kurşun (Gülce) (TV Dizisi)

2018 – Dip (Ekin) (TV Dizisi)

2017 – Çi (Özge) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Özge) (TV Dizisi)

2016 – Nick Off Duty (Reyhan) (Sinema Filmi)

2015 – Filinta “Bin Yılın Şafağında” (Farah) (TV Dizisi)

2015 – Black Horse Memories (Sinema Filmi)

2013 – Çanakkale Yolun Sonu (Behice) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Galip Derviş (Leyla) (TV Dizisi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Mihrünnisa) (TV Dizisi)

2012 – Son (Alev) (TV Dizisi)

2010 – Bir Avuç Deniz (Deniz Demirci) (Sinema Filmi)

2010 – Ezel (Bade Uysal) (TV Dizisi)

2009 – Kıskanmak (Mükerrem) (Sinema Filmi)

2009 – Ejder Kapanı (Ezo) (Sinema Filmi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Yıldız Akay) (TV Dizisi)

2007-2008 – Elveda Rumeli (Vahide) (TV Dizisi)

2006 – Affedilmeyen (Duygu) (TV Dizisi)

2005 – Ödünç Hayat (Feyzan) (TV Dizisi)

2005 – Beyza’nın Kadınları (Figen) (Sinema Filmi)

2005 – Organize İşler (Ebru) (Sinema Filmi)