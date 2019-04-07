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Berrak Tüzünataç: Sizi duymuyorum
Berrak Tüzünataç: Sizi duymuyorum
En son internet platformunda yayınlanan 'Fİ' isimli dizide Özge, karakterini canlandıran Berrak Tüzünataç, Bebek'te kuaför çıkışı objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 7 Nisan 2019 - 08:35

Berrak Tüzünataç’ın adı oyuncu sevgilisi Birkan Sokullu’dan ayrıldıktan sonra, İvana Sert’in Rallici sevgilisi Can Çelebi ile aşk dedikodularına karışmıştı. Bir dönem de Meryem Uzerli’nin büyük aşk yaşayıp ayrıldığı sevgilisi Alp Özcan’la da adı aşk dedikodularına karışan Berrak Tüzünataç, bu aşkı da inkar etmişti.

Son dönemlerde işleri ile değil de yaşadığı aşklarla gündeme gelen Berrak Tüzünataç, aşk sorularına; “Arkadaşlar müzik dinliyorum sizi duymuyorum” diyerek uzaklaştı.

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