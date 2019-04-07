Berrak Tüzünataç: Sizi duymuyorum

Berrak Tüzünataç’ın adı oyuncu sevgilisi Birkan Sokullu’dan ayrıldıktan sonra, İvana Sert’in Rallici sevgilisi Can Çelebi ile aşk dedikodularına karışmıştı. Bir dönem de Meryem Uzerli’nin büyük aşk yaşayıp ayrıldığı sevgilisi Alp Özcan’la da adı aşk dedikodularına karışan Berrak Tüzünataç, bu aşkı da inkar etmişti.

Son dönemlerde işleri ile değil de yaşadığı aşklarla gündeme gelen Berrak Tüzünataç, aşk sorularına; “Arkadaşlar müzik dinliyorum sizi duymuyorum” diyerek uzaklaştı.