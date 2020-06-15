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Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz aşkı sona erdi
Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz aşkı sona erdi
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz'ın aşkı sona erdi. Berk Suyabatmaz ile eskiden evli olan Burcu Esmersoy da aynı dönemde Alan Hakko'dan ayrıldı. 
Magazin 15 Haziran 2020 - 11:51

Berrak Tüzünataç ile ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un eski eşi iş insanı Berk Suyabatmaz, 8 aydır birlikteydi. Çift, tatil için gittikleri Çeşme’de ayrılık kararı aldı. Sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldıran ikili, Instagram’dad hâlâ takip ediyor.

Geçtiğimiz yıl Berk Suyabatmaz ile boşanan Burcu Esmersoy da 4 aydır Allan Hakko ile aşk yaşıyordu.

Çift de benzer dönemde ayrılık kararı aldı. İkili aşkın bitiş tarihinin aynı olması manidar karşılandı.

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