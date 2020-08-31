Berrak Tüzünataç yeni aşkını ‘Kesinlikle’ notuyla açıkladı

Oyuncu Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'dan kısa bir süre önce ayrılmıştı. Tüzünataç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını açıklamış oldu.

Bir süredir yer aldığı projelerden çok yaşadığı aşklarla gündeme gelen oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ali Yörenç ile birlikte olduğunu açıkladı.

Kısa bir süre önce Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'dan ayrılan ve Ali Yörenç'le samimi görüntüleri ortaya çıkan Berrak Tüzünataç, sevgilisiyle birlikte çekildiği karesini Türkçesi ‘kesinlikle’ anlamına gelen ‘absolutely' notuyla paylaştı ve aşkını ilan etti.

Berrak Tüzünataç ile ünlü senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç'in, Çeşme'de yakınlaştığı iddia edilmiş, taraflar sessiz kalmıştı. Çift, Marmaris'te kaldıkları otelin şezlongunda tatilciler tarafından görüntülenmişti.