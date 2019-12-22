Berrak Tüzünataç’ı sinirlendiren ‘kıskançlık’ sorusu

Berk Suyabatmaz ile birlikte olan Berrak Tüzünataç, sevgilisinin eski eşi Burcu Esmersoy ile ilgili soruyu duyunca çok sinirlendi.

Sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde eski eşi Berk Suyabatmaz'la arkadaşlıklarının devam ettiğini söylemişti. Suyabatmaz ile arada sırada mesajlaştıklarını da belirten Esmersoy, “Peki bu durum Berk Bey'in yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç'ı kıskandırmaz mı?” sorusuna “Yok canım, niye kıskansın? Kıskançlık yaratacak bir mesajlaşma değil” yanıtını vermişti.

Önceki gün Etiler’de görüntülenen Berrak Tüzünataç’a, “Burcu hanımın mesajlarını kıskanıyor musunuz?” sorusuyla karşılaştı. Soruyu duyduktan sonra oldukça sinirlenen Tüzünataç, cevap vermeden gözden kayboldu.