Berrak Tüzünataç’ın isyanı: Her yıl aynı şey yapılıyor!

Geçen aylarda meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini noktalayan oyuncu Berrak Tüzünataç, Instagram’daki son paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Takipçileri “Çok zayıflamışsın”, “Sana zayıflık yakışmıyor” gibi yorumlarda bulundu.

Takipçilerinin yorumları üzerine kilo haberi yapılan Berrak Tüzünataç, çıkan haberlere şu sözlerle tepki gösterdi: “Arkadaşlar yıllardır aynı kilodayım. Yıllardır senede bir bu haber yapılıyor.”

SÜRPRİZ BİRLİKTELİK KISA SÜRDÜ

Öte yandan Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu’nun şubat ayında Instagram’da başlayan samimiyeti, kısa süre sonra beraberliğe dönüşmüştü. Oyuncu çift, birkaç hafta sonra da Arnavutköy’deki bir balıkçıda aşklarını ilan etmişti. Ancak ikilinin aşkı uzun sürmemişti. Tüzünataç ile Kaygılaroğlu, geçen aylarda ayrılmıştı.