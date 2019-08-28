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Berrak Tüzünataç’ın kırmızı çizgisi…
Berrak Tüzünataç’ın kırmızı çizgisi…
Oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu ve 'kırmızı çizgi'sini ilan etti.
Magazin 28 Ağustos 2019 - 08:48

Yaz ayı içerisinde bir film projesinde yer alan ve sonrasında da tatiline arkadaşlarıyla birlikte devam eden Berrak Tüzünataç, kısa bir süre önce annesinin çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşmıştı. Birbirinden güzel bikinili karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Tüzünataç bu defa hamakta çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu hamakta vakit geçirmekten hoşlandığını bu kareye düştüğü; “Hamak kırmızı çizgimdir” notuyla gösterdi.

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