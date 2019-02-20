Berrak Tüzünataç’tan Nebahat Çehre’ye gönderme

Oyuncu Berrak Tüzünataç, YouTube’daki ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ adlı programda Nebahat Çehre'yle ilgili şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Program esnasında kendisine yöneltilen sorulara da yanıt veren Tüzünataç, “Ben de kariyerimde Nebahat Çehre gibi bir değişiklik bekliyorum. Nebahat Hanım size sesleniyorum: “O kadar güzelsiniz ki, beklediğiniz roller size zor gelir. Hatta imkansız! Değil köşklere, saraylara layıksınız” şeklinde bir açıklamada bulundu.

NEBAHAT ÇEHRE NE DEMİŞTİ!

Nebahat Çehre “Neden ekranda yoksunuz?” sorusu üzerine şu açıklamayı yapmıştı: “Hep ‘Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Hanım gibi roller geliyor. Köşklerden bıktım, biraz da varoşu oynamak istiyorum.”