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Berrak Tüzünataç’tan Özge Özpirinççi’ye yeni yaş mesajı
Berrak Tüzünataç’tan Özge Özpirinççi’ye yeni yaş mesajı
Oyuncu Berrak Tüzünataç, yakın arkadaşı ve meslektaşı Özge Özpirinççi'nin doğum gününü kutladı.
Magazin 1 Nisan 2020 - 11:52

Berrak Tüzünataç, arkadaşı Özge Özpirinççi ile yer aldığı bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. 34 yaşına giren arkadaşı için bir de not yazan Tüzünataç, şöyle dedi:

‘AKLIMIZDAKİ HER ŞEYİ YAPACAĞIZ’

“Telefonumu kaybettiğim için birçok fotoğraftan mahrumum artık. Ama adetimizi de bozacak değilim. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Aklımızda olan her şeyi yapacağız, daha tonla anı ve saçmalık bizi bekler baby. İyi ki doğdun.”

Özge Özpirinççi de Tüzünataç’ın bu paylaşımına, “Her zaman ve sonsuza kadar” cevabını verdi.

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