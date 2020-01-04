Berrak ve Berk’in elleri ayrıldı

Yeni yıla Miami’de giren oyuncu Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Berk Suyabatmaz, İstanbul’a döndü. Havalimanında muhabirler tarafından görüntülenen sevgililer soruları yanıtsız bıraktı.

Oyuncu Berrak Tüzünataç ile geçen eylül ayında Burcu Esmersoy'dan boşanan Berk Suyabatmaz, yaklaşık 2,5 aydır birlikte. 2020 yılına Miami'de giren ikili uçak yolculukları sırasında yaptıkları paylaşımla haber oldu.

Bir hafta Miami'de aşk yaşayan Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz, önceki gün İstanbul'a döndü. İstanbul Havalimanı terminalinde ele ele yürüyen Tüzünataç ve Suyabatmaz, gazetecileri fark edince ellerini ayırdı. Gerildikleri gözlenen ikili, soruları yanıtsız bıraktı. Yurt dışına bir valizle çıkan çiftin, dönüşte ellerinin boş olması da dikkat çekti.