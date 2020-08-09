Beşiktaş’a destek gecesi canlı yayını saat kaçta? Beşiktaş ödül senin Kanal D canlı izle!

Beşiktaş Kulübüne özel olarak düzenlenecek destek gecesi bu akşam Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak. Yılmaz Erdoğan'ın sunuculuğunu yapacağı Beşiktaş "Ödül Senin" programında canlı yayına nlü isimler de bağlanarak destekte bulunacak. Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasıyla başladığı dayanışma süreci bu akşamki Ödül Senin yardım gecesiyle devam ediyor. Kanal D canlı yayınını internet üzerinden canlı izlemek için sayfamızdaki bağlantıyı kullanmanız yeterli.

Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta düzenleyeceği destek gecesi Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş’ın organize ettiüi, ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan’un sunacağı ve BKM’nin katkılarıyla Beşiktaş’a destek için yapılacak olan “Ödül Senin” gecesi saat 22.00’da Kanal D’den canlı izlenebilecek. 1093 ödülün dağıtılacağı gecede, ödüller geceye destek veren şanslı izleyicilerle buluşacak. İşte Beşiktaş’a destek gecesi Kanal D canlı izleme ekranı…

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BEŞİKTAŞ’A DESTEK GECESİ

12 Haziran’da başlayan kampanyaya şu ana kadar SMS, havale-eft ve posta çeki gibi kanallarla 268 bin 753 adet destekle 10 milyon TL’nin üzerinde bağış toplandı. Kampanyada 2 ay geride kalırken, Başkan Ahmet Nur Çebi de birçok iş insanından destek istedi.

Vodafone Park Stadı'nda gerçekleşecek canlı yayında tribünlerde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, Beşiktaş JK bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler oturacak. Gecede Yılmaz Erdoğan'ın konukları arasında Hülya Avşar, Erkan Petekkaya, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, Ömür Gedik, İsmail Demirci, Onur Buldu ve Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler yer alacak.

Gecede, “Bırakmam Seni” kampanya filminde yer alan Beşiktaş'ın ilk 11 sporcusunun isimlerinin basılı olduğu “Kampanya Hatıra Tişörtü”nün satışı da yapılacak. ‘Kampanya Hatıra Tişörtü'nün bireysel alımları kampanya web sayfası olan birakmamseni.org adresinden, iş dünyası toplu alımları ise 0 850 215 19 03 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak. 500 adet üstü toplu alım yapan iş dünyası temsilcileri ve kişiler canlı yayına alınacak.

Bugün düzenlenecek olan organizasyonda siyah-beyazlı yönetim, önemli bir gelir elde edilmesini bekliyor.