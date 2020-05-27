Beşinci kez anne olacak Hilaria’dan esnek vücuduna teşekkür!

Alec Baldwin ile mutlu bir evlilik sürdüren ve kısa bir süre önce beşinci kez anne olacağını açıklayan Hilaria Baldwin, sosyal medya hesabından hamilelik üzerine paylaşımda bulundu.

Yeniden anne olacağı haberini takipçilerine ‘Yeniden başlıyoruz’ sözleriyle duyuran 36 yaşındaki Hilaria, bu defa da hamilelik üzerine yazdıklarıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Yaptığı doğumlara rağmen fit görüntüsünü korumayı başaran Hilaria, eski tarihli bir videosunu Instagram hesabından paylaştı ve altına da şu satırları yazdı:

“Gebeliğimde her zaman, hamile olmadığım döneme ait fotoğraflarımı ve videolarımı gördüğümde vücudumun esnekliğine hayran kaldım. Bu esnekliğe o kadar minnettarım ki, bu hamilelik yolculuğuna birçok kez çıkıp çocuklarımla buluşabildim. Carmen’e hamile olduğumda ilk kez hissettiğim korkuya şimdi bakınca kendimi çok daha sakin hissediyorum. Sahip olduğum esneklik aslında egzersiz yapmanın bir yan etkisi, bedenime her fırsatta ona değer verdiğimi söylüyorum. Bir fitness eğitmeni olmayı seçtim çünkü yaşadığımız süre boyunca içinde yaşadığımız bedeni onurlandırmak ve başkalarına da bunu yapmaları adına yardım etmek istiyorum”