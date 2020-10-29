Best Model of Turkey’in 15 yaşındaki kraliçesi tartışma yarattı

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Best Model of Türkiye Yarışması'nın finalinde, kadınlarda birinciliği Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı. 2020'nin 15 yaşındaki kraliçesi Melisa İmrak, hemen dikkatleri üstüne çekti.

33. Best Model Türkiye Yarışması finali önce akşam Fişekhane’de gerçekleşti. 25 kadın, 25 erkek finalistin Best Model Türkiye olmak için podyuma çıktığı gecede podyumda maske önlemi dikkat çekti.

Umut Akyürek, Yılmaz Morgül ve Emre Kaya’nın sahne aldığı törende, Best Model Organizasyon Komitesi, finalistler ve jüri üyeleri Erkan Özerman’a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

Birinciliği, kadınlarda Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı. İkinciliği, Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncülüğü Sena Küçük ve Emre Özcanan kazandı.

Öte yandan birinci seçilen Melisa İmrak, yaşıyla hemen dikkatleri üstüne çekti. İmrak 2005 doğumlu, yani henüz 15 yaşında.

18 yaşından küçük olduğu için ailesinin rızası ile yarışmada yer almış.

Tüm dünyada modellik erken yaşlarda başlanan bir meslek olduğu için kimilerine göre kariyeri için güzel bir başlangıç oldu.

Ancak henüz bir çocuk olduğu için bu tür yarışmalarda olmasını yanlış bulanlar da çoğunluktaydı.

“Dünyada ’15 yaşında olduğu için yarışmaya katılamaz’ diye bir kural da engel de yok. Simge Tertemiz de bu yarışmada 15 yaşındayken birinci olmuştu. 18 yaş altı bir yarışmacı, ailesinden noter tasdikli izin belgesi alması gerek” diyen organizatör Erkan Özerman, İmrak’ın noterden alınan aile izin belgesini paylaştı.