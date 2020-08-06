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Best Model Türkiye ertelenmeyecek
Best Model Türkiye ertelenmeyecek
Corona virüsü salgını konusunda kötü haberler gelmesine rağmen bu sene 33. kez düzenlenecek olan Best Model Türkiye yarışmasının sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacağı açıklandı.
Magazin 6 Ağustos 2020 - 11:49

Best Model yarışmasının kurucusu Erkan Özerman, 33. Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışmalarının ertelenmeyeceğini ve sosyal mesafe kullarına uyularak yapılacağını duyurdu.

Yarışmanın yarı finalinin 7 Ağustos Cuma günü saat 12.00’de Park Inn By Radisson’da gerçekleşeceğini söyleyen Özerman, aralarında Hamdi Alkan, Yıldırım Mayruk, Nazlı Heptürk, Şükrü Avşar gibi isimlerin bulunduğu jüri üyelerinin yarı final seçmelerini kır konsepti altında ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yapacakları bilgisini paylaştı.

Son güncelleme: 12:13 - 06.08.2020
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