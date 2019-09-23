Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Beste Açar, İpek Açar’ın düğününe neden katılmadığını açıkladı
Beste Açar, İpek Açar’ın düğününe neden katılmadığını açıkladı
Babası Kayahan'ın ikinci eşi İpek Açar'ın bundan iki hafta önce gerçekleşen düğününe katılmayan Beste Açar'dan ilk açıklama geldi.
Magazin 23 Eylül 2019 - 13:08

İpek Açar bundan iki hafta önce uzunca bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü ile dünyaevine girmişti. Gerçekleşen düğünde gözler İpek Açar’la son derece samimi olduğu bilinen Kayahan’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Besta Açar’ı aradı.

AÇIKLAMA GELDİ

İpek Açar ile sık sık bir araya geldiği bilinen Beste Açar, iki hafta önce gerçekleşen düğüne neden katılmadığıyla ilgili olarak “O gün eğitimim vardı, gidemedim. Çiçek yolladım. Alper’i çok seviyorum, onları ziyaret edeceğim” şeklinde bir açıklamada bulundu.