Beste Açar, İpek Açar’ın düğününe neden katılmadığını açıkladı

İpek Açar bundan iki hafta önce uzunca bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü ile dünyaevine girmişti. Gerçekleşen düğünde gözler İpek Açar’la son derece samimi olduğu bilinen Kayahan’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Besta Açar’ı aradı.

AÇIKLAMA GELDİ

İpek Açar ile sık sık bir araya geldiği bilinen Beste Açar, iki hafta önce gerçekleşen düğüne neden katılmadığıyla ilgili olarak “O gün eğitimim vardı, gidemedim. Çiçek yolladım. Alper’i çok seviyorum, onları ziyaret edeceğim” şeklinde bir açıklamada bulundu.