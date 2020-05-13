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Bestem Su Özdemir çark etti
Bestem Su Özdemir çark etti
Geçtiğimiz hafta kurallara uymayarak maskesiz bir şekilde AVM'de alışveriş yapan oyuncu , Bestem Su Özdemir kendisine gelen tepkilerin ardından kurallara uydu.
Emre ÇEVİK
Magazin 13 Mayıs 2020 - 09:16

Bestem Su Özdemir önceki gün Kuruçeşme’de bulunan bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Aracı ile istasyona yanaşan Bestem Su Özdemir'in maske ve eldiven takarak kurallara uyması dikkatlerden kaçmadı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere Bestem Su Özdemir “Sağlığımız için bunlara dikkat etmemiz lazım, mümkün olduğunca evde kalmaya çalışıyorum. Bugün bir arkadaşımın yanına gitmem gerekiyor. Sizler de dikkat edin hepinize kolay gelsin” diyerek yakıt dolumu sonrası yoluna devam etti.

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