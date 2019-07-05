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Bestemsu Özdemir: Bakir bir koyda yakalandım…
Bestemsu Özdemir: Bakir bir koyda yakalandım…
Bir yıldır avukat sevgilisi Nail Gönenli ile büyük aşk yaşayan oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün bayan arkadaşı ile öğlen yemeği yemek için geldiği Akmerkez'de objektiflere takıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 5 Temmuz 2019 - 08:41

Bestemsu Özdemir, “Ben, beni kimse yakalayamaz diye iddia etmiştim ama gazeteci arkadaşlar beni bakir, bir koyda yakaladı. Onları tebrik ediyorum. Bir daha büyük konuşmam. Ben oraya tatil için değil bir derginin lansmanı için gitmiştim, yirmi kadın oradaydık.

AŞKA DEVAM

Özdemir, ilişkisinin bittiğiyle ilgili yapılan haberlere de göndermede bulunarak, “Birçok kişi ilişkimin bittiğini yazdı ama öyle bir şey yok. İlişkim gayet güzel gidiyor. Kız kıza, bir yere gidince insanlar hemen ‘sevgilisinden ayrıldı’ diye yakıştırmalar yapıyor bu doğru bir şey değil. Sevgilimle önümüzdeki günler kısa da olsa bir tatil yapacağız. Ondan sonra da işlerime bakacağım” dedi.

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