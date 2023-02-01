Bestemsu Özdemir ve Mehmet Durdu’dan şok ayrılık

Bir yıldır beraber olan oyuncu Bestemsu Özdemir ve Serkan Mehmet Durdu aniden ayrıldı.

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Oyuncu Bestemsu Özdemir, bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Serkan Mehmet Durdu’dan bir ay önce evlilik teklifi almıştı. Kendi aralarında sözlenmişlerdi.

Evlilik hazırlığı yapan çift aniden ayrıldı.

Serkan Mehmet Durdu, Bestemsu Özdemir ile tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

“EVLİLİK TEKLİFİ BEKLİYORUM” DEMİŞTİ

Bestemsu Özdemir daha önce yaptığı bir açıklamada Serkan Mehmet Durdu’dan evlenme teklifi beklediğini açıklamıştı. Durdu da muhabirlerin sorularına, “Yakında olacak” diye yanıt vermişti.

Ve yeni yılı Durdu ile karşılayan Özdemir, sevgilisinden evlilik teklifi almıştı. Bir anda Özdemir’in önünde diz çöken Durdu, sevgilisine cebinden çıkardığı tektaşı uzatmıştı.

Durdu’nun teklifi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, o anları da “Evet’ dedim” notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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