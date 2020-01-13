Gribal bir enfeksiyon geçiren şarkıcı Betül Demir, 39 derece ateşle sahneye çıktı. Sahne öncesi serum alarak ayakta duran Demir "39 değil 59 dereceyle de yansam, verdiğim sözü tutarım" dedi.

Hafta başında ağır gribal enfeksiyon geçiren şarkıcı Betül Demir 39 derece ateşle sahneye çıktı. Sahne öncesi serum takviyesi alarak ayakta duran Betül Demir “39 değil 59 dereceyle de yansam, verdiğim sözü tutarım. Sahne bir sanatçının verilmiş en değerli ve kutsal sözüdür. Hatamız, eksikliğimiz olursa affolsun. Sizin yüzünüz güldükçe, siz eğlendikçe ben de bu gece bu sahneden iyileşmiş olarak ineceğim emin olun” diyerek herkesi eğlendirdi.

Kırmızı deri elbisesiyle sahne alan başarılı şarkıcı hayranlarını “Aslan Payı” ile selamladı. Sahnede 90’lardan günümüze pop şarkıları seslendiren Demir performansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Yaklaşık iki saatlik sahnesini Betül Demir alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde noktaladı.