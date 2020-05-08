Betül Demir kimdir? Betül Demir nereli ve kaç yaşında?

Betül Demir, 1980 doğumludur. Müzikle ilgilenmeye küçük yaşlarda başlayan, ortaokul yıllarında korolarda solistlik yapan ve lisede kurduğu grupla konserler veren Betül Demir hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Betül Demir nereli ve kaç yaşında?

Albümlerinde sadece yorumcu olarak değil, besteci ve yorumcu kimliğiyle de sevilen şarkılara imza atan Betül Demir hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Betül Demir kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

BETÜL DEMİR KİMDİR?

Betül Demir, 25 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 5 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Demir, aynı zamanda albümlerinin prodüktörlüğünün yapan söz yazarı ve besteci Sude Bilge Demir'in ablasıdır. Aslen Çankırı'lıdır. Müzik kariyerine küçük yaşlarda adım atan Betül Demir, ortaokul yıllarında korolarda solistlik, lisede kurduğu grupla çeşitli konserler vermiştir.

Liseyi bitirdiği dönemde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Aynı dönemlerde Aşkın Nur Yengi ve Demet Sağıroğlu gibi bir çok önemli yorumcunun albümlerinde de vokal yaptı. Bir dönem Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Opera ve Şan Bölümü'nde de eğitim gören Betül Demir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İlk albümü Ayrılığın El Kitabı, 26 Mayıs 2006'da piyasaya çıktı. 2 Ağustos 2007'de “Betül Demiremix” adlı remiks albümünü çıkartan Betül Demir, 2008 yılında 3 Hürel'in “Sonsuza Kadar” albümünde “Gönül Sabreyle” isimli rock şarkısını yorumlarken, aynı yılın Temmuz ayında “Süper” isimli albümünü çıkardı.

Ayrıca albümlerinde sadece yorumcu olarak değil, besteci ve yorumcu kimliğiyle de sevilen şarkılara imza atan Demir'in, “Bütün Gece” şarkısı hem Türkçe hem de İngilizce sözlerle “Türkiye Bisiklet Turu” şarkısı oldu.

Stüdyo albümleri:

Ayrılığın El Kitabı (2006)

Süper (Betül Demir albümü) (2008)

Mıknatıs (albüm) (2011)

Esas Duruş (2017)

Remix albümleri:

Betül Demiremix (2007)

Tekliler:

Herkes Haklı (2010)

Cesaretin Var mı Aşka (ft. Suat Ateşdağlı) (2013)

Helalleşemedik (2013)

Tarafsız Kalamıyor Aşk (2014)

Sana N’olmuş (2015)

Aslan Payı (2016)

Hacıyatmaz (2016)

Videoları:

“Yaz Geliyor”

“Yapamadım”

“Günahımı Alma”

“Taş Duvarlar”

“Başka Bir Şey”

“Süper”

“Bütün Gece”

“Yeter”

“Herkes Haklı”

“Hop Dedik”

“Mıknatıs”

“Cesaretin Var mı Aşka” (ft. Suat Ateşdağlı)

“Helalleşemedik”

“Tarafsız Kalamıyor Aşk”

“Sana N’olmuş”

“Aslan Payı”

“Hacıyatmaz” (feat. Emirhan Cengiz)

“Karabatak”

“Meşgul”

“Anlat Anlat”

“Devlerin Aşkı Büyük Olur”