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Betül Demir: Kurabiye değil gezi canavarıyım
Betül Demir: Kurabiye değil gezi canavarıyım
Şarkıcı Betül Demir, hakkında çıkan bir habere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklık getirdi.
Magazin 27 Haziran 2018 - 11:00

Hakkında, VJ Bülent ile gizli gizli Yunanistan’a gidip Kavala kurabiyesi yediğine dair bir haber çıkan şarkıcı Betül Demir, sosyal medya hesabı üzerinden bu habere bir yorumda bulundu. Haberin görselini takipçileriyle paylaşan Demir, konuyla ilgili şu notu düştü:

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“Kavala'ya Selanik'ten dönerken şöyle bir uğradım. Kurabiye düşkünlüğüm de yoktur. Her ay kültürel bir gezi yaparım kurabiye değil gezi canavarıyım. Selanik diyorum ne diyeyim. Ha bi de atlamayın her habere, yorum yapılacak kafa patlatacak o kadar şey oluyorken memlekette… Selametle.”

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