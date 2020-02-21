Betül Demir, yıllar önce gizlice çıktığı sahnede, ailesine nasıl yakalandığını anlattı

Betül Demir, çekimler sırasında ailesinden gizli olarak sahneye çıkmaya başladığını, bir konserinde ise anne ve babasına nasıl yakalandığını anlattı. Demir: “Üniversitedeyken müzik grubu kurmuştum ve mayıs festivallerinde çıkıp şarkı söylüyorduk. Bir konserde benden sonra Kenan Doğulu sahneye çıkacaktı, çıktım sahneye son derece güvenle, söylüyorum şarkıyı derken baktım annem ve babam en önde. Bundan dönüşü yok, gözünü kapa sen oraya bakma dedim, gözümü kapattım, şarkılarımı söyleme başladım. Bir yandan da ağlıyorum. Sonra alkışları duyunca, başarımı görünce baktım benden fazla ağlamışlar… Sonuma kadar yanıma oldular, böylesine sevgi dolu, anlayışlı bir ailem olduğu için” dedi.