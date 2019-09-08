Betül Demirkaya kimdir, kaç yaşındadır? Betizmm sosyal medyada gündem oldu

Her geçen gün birbirinden tuhaf açıklamalara ve videolara bir yenisi daha ekleniyor. Sosyal medyada 1 milyon takipçiye sahip olan Betül Demirkaya, Ukrayna sokaklarında çektiği videolar nedeniyle tepki çekti. Peki Betül Demirkaya kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

Betül Demirkaya, sosyal medyada çektiği komik videolarla 1 milyon takipçi edinmiş fenomenlerden biri. Betizmm isimli Instagram hesabının hikaye bölümünden Ukrayna Liviv’de çektiği videolarla sosyal medyada tepki topladı.

Demirkaya, Instagram hesabında ‘story’ olarak paylaştığı bir görüntüde yabancı bir çifti rahatsız ederken, daha sonra sokakta yürürken telefonu ile ilgilenen birine “önüne bak önüne” diye bağırıyor.

BETÜL DEMİRKAYA KİMDİR?

Betül Demirkaya, 22 yaşındadır. İki senedir çektiği mizahi videolar ile bir milyon takipçi sayısına ulaştı. Betül Demirkaya aynı zamanda üniversite öğrencisidir.

Günümüzde aile içinde veya arkadaş çevresinde sıkça rastlanan trajikomik olayları bir dakikalık videolar ile skeçler haline getirip insanlara sunan genç fenomenin, şarkı söylerken rol icabı yere yatması da gündem olmuştu..